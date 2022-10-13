В Пермском крае продолжается строительство моста через реку Чусовая

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

В восьмом часу вечера губернатор края Дмитрий Махонин написал в своем телеграм-канале пост о том, что «на новом Чусовском мосту завершена надвижка пролетного строения!».

- Теперь строителям останется произвести выравнивание частей по высоте и конструкция будет замкнута. Опускание пролетной части планируется завершить в начале ноября, после чего начнется устройство проезжей части, - написал Дмитрий Николаевич.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru