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Общество13 октября 2022 15:05

В Пермском крае продолжается строительство моста через реку Чусовая

Завершена надвижка пролетного строения
Екатерина Яганова
Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

В восьмом часу вечера губернатор края Дмитрий Махонин написал в своем телеграм-канале пост о том, что «на новом Чусовском мосту завершена надвижка пролетного строения!».

- Теперь строителям останется произвести выравнивание частей по высоте и конструкция будет замкнута. Опускание пролетной части планируется завершить в начале ноября, после чего начнется устройство проезжей части, - написал Дмитрий Николаевич.

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