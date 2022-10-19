Пермяки 25 октября смогут увидеть солнечное затмение

Фото: Роман ЗЛОБИН

Жители краевой столицы 25 октября увидят солнечное затмение. Об астрономическом явлении сообщает Рифей-Пермь со ссылкой на Пермский планетарий.

Стать свидетелем солнечного затмения можно будет днем при ясном небе. В самом планетарии наблюдения запланированы с 14:45 до 17:00. Для этого используют телескоп Coronado.

Солнечное затмение — это уникальное явление, во время которого Луна закрывает Солнце. Максимальное покрытие в 77,5% наступит в Перми в 15:52.

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