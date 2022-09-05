Галактика Андромеды: сколько времени до нее лететь, мифы, космические столкновения и доисторические звезды

Андромеда имеет множество спутников, влияющих на ее структуру. Фото: pixabay.com

Лектор пермского планетария Виталий Францев рассказал, что ясными осенними ночами (с сентября по октябрь 2022) во время новолуния можно будет увидеть галактику Андромеды. Главное, чтобы красотой космоса не мешали любоваться огни города.

- В условиях темного неба галактику можно увидеть невооруженным глазом. Конечно, хорошо использовать бинокль или телескоп. Но в основном мы можем любоваться только центральной яркой частью Андромеды, ее галактическими рукавами и парой спутников в виде небольших облачков. Если пропустите, не расстраивайтесь, Андромеду будет видно и зимой, - подытоживает Виталий Францев.

Как Андромеду чуть не проглотил Кракен

Древние астрологи и философы объясняли многие явления при помощи мифов, в том числе и возникновение Андромеды. У эфиопского царя Кефея была прекрасная дочь Андромеда, но так как ее мать Кассиопея была очень хвастлива, Посейдон решил наказать людей и потребовал принести девушку в жертву морскому чудовищу - Кракену.

- Если ослушаешься, то все твое царство постигнет ужасное бедствие! – предупредил Посейдон царя.

Так, Андромеду приковали к камню в ожидании чудовища. В это время на крылатом коне, во всеоружии, с сумкой, в которой была голова Горгоны, мчался полубог Персей. Он-то и спас царевну, которая позже стала его женой.

В честь Персея и Андромеды древние греки назвали яркие звезды на ночном небе. И только спустя много веков астрономы смогли узнать, что Андромеда - это целая галактика.

«Если решите ее посетить, вам придется освободить в расписании примерно 2,5 миллиона световых лет»

Галактика Андромеды является наиболее изученной из внешних галактик. Ее особенности хорошо видны и не скрыты межзвездной пылью. Она имеет форму спирали и приблизительно вдвое больше нашей галактики. Если решите ее посетить, вам придется освободить в расписании примерно 2,5 миллиона световых лет.

В этой галактике астрономы насчитали до одного триллиона звезд. А еще Андромеда имеет множество спутников, влияющих на ее структуру. Кроме того, она не раз сталкивалась с другими галактиками. Ученые считают, что в будущем с ней столкнется и объединится Млечный Путь. Он приближается к Андромеде на скорости 120 км/c. Но будет это не скоро – придется подождать около четырех миллиардов лет.

Любопытно, что в центральных частях галактики много звезд возрастом 11-13 миллиардов лет! Помимо этого, в нее входят 35 черных дыр и неподтвержденная планета PA-99-N2.

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