Власти Прикамья дали резервистам советы по отсрочке от мобилизации

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Министерство территориальной безопасности Пермского края поделилось перечнем советов по получению отсрочки от призыва на военную службу в период мобилизации.

Жителям, которые состоят в запасе и не достигли предельного срока пребывания (до 65 лет в зависимости от звания), рекомендуют, не дожидаясь повестки, сообщить в свой военкомат о семейном положении, наличии детей, состоянии здоровья и месте работы. Если что-то беспокоит по здоровью, нужно заранее пройти медобследование для установления диагноза, препятствующего прохождению службы.

«Если вы уже получили повестку и знаете, что имеете законные основания для предоставления отсрочки, при явке на призывную комиссию по повестке возьмите с собой полный пакет документов, все подтверждающие справки. Обязательно сообщите об этом комиссии», — уточняют в ведомстве.

Тем, чья профессия попадает в перечень, по которому предоставляются отсрочки, нужно, чтобы работодателем была оформлена процедура бронирования должности. Для этого нужно обратиться в кадровую службу.

Кстати, сегодня, 18 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что каждому мобилизованному жителю Прикамья выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей. Почему глава региона принял это решение только сейчас, читайте в нашем материале.

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