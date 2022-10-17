Пермяки написали петицию об отказе от ледового городка в пользу мобилизованных

Фото: Андрей МАТЛИН

Жители Перми просят вместо ледового городка на эспланаде обеспечить мобилизованных жителей Прикамья необходимыми вещами. Такая петиция появилась в соцсетях.

Петиция была создана 9 октября. С того времени ее подписали почти 1 000 человек.

Напомним, что администрация Перми планировала до 27 декабря построить ледовый городок, посвященный 300-летию города, за 30 млн рублей. Вместо новогоднего комплекса пермяки просят перенаправить средства на поддержку мобилизованных жителей Прикамья.

Власти Перми уже отказались от праздничного фейерверка и выступления артистов. При этом новогодние локации намерены сохранить для детей.