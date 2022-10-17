Власти Перми отменили новогодний фейерверк и выступления артистов

Елка и ледовый городок на эспланаде будут. Фото: Анна Маркова

До новогодних праздников остается 2,5 месяца. Вслед за краевыми властями, пересмотрели программу праздничных мероприятий и в городской администрации.

- Губернатор Дмитрий Махонин обозначил свое отношение к проведению новогодних мероприятий во время мобилизации. И я с ним полностью согласен. Отказываться совсем от новогодних праздников и локаций было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям, ведь Новый год – это детский праздник, важно, чтобы у них остались хорошие воспоминания, - написал в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Они итак в прошлом году были лишены горок из-за бюрократической процедуры лицензирования и массовых праздничных мероприятий в силу действующих в то время коронавирусных ограничений.

В этом году в Перми будет построен центральный ледовый городок с горками на эспланаде и ледовые городки в районах. Также мэр уточнил, что в связи с ситуацией в стране и мире, «сейчас не время для торжеств», поэтому в администрации откажутся от корпоративов. Также отменят фейерверк в новогоднюю ночь 31 декабря и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы.

- Программу новогодней ночи на эспланаде скорректируем на более спокойную. При этом аниматоры в ледовом городе для детей останутся, - заключил глава Перми.

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