Водителю автобуса, который насмерть сбил женщину на переходе, грозит колония

Фото: t.me/chp_59_perm

Следователи отдела полиции Индустриального района возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, что ДТП произошло 12 октября около 07:00. При повороте направо с улицы Мира на улицу Братьев Игнатовых автобус сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. От полученных травм она скончалась в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде. Ему грозит до пяти лет колонии.

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