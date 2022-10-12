В Перми автобус насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет

Фото: t.me/chp_59_perm

В Перми 12 октября около 07:00 на улице Мира автобус насмерть сбил женщину. Об этом «КП-Пермь» сообщили в краевом ГИБДД.

Маршрутным автобусом управлял 62-летний водитель. При повороте направо с улицы Мира на улицу Братьев Игнатовых он допустил наезд на пешехода. Пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С места происшествия пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она скончалась от полученных травм. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек — никто из них не пострадал.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.