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Происшествия12 октября 2022 8:42

В Перми автобус насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет

Пострадавшая скончалась в больнице
Источник:kp.ru
Фото: t.me/chp_59_perm

Фото: t.me/chp_59_perm

В Перми 12 октября около 07:00 на улице Мира автобус насмерть сбил женщину. Об этом «КП-Пермь» сообщили в краевом ГИБДД.

Маршрутным автобусом управлял 62-летний водитель. При повороте направо с улицы Мира на улицу Братьев Игнатовых он допустил наезд на пешехода. Пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С места происшествия пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она скончалась от полученных травм. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек — никто из них не пострадал.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.