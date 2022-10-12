В Перми начала работать прямая линия по вопросам частичной мобилизации

Фото: Алексей ФОКИН

В краевой столице организована прямая линия по вопросам соблюдения законодательства о частичной мобилизации. Об этом сообщили в мэрии Перми.

Звонки принимают работники прокуратуры. Прямая линия будет работать по будням: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Телефон прямой линии: 217-51-26.

Напомним, в понедельник, 10 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Министерства территориальной безопасности Прикамья Виктором Батмазовым. На ней обсуждался вопрос обеспечения мобилизованных жителей региона.

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