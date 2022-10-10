Губернатор Прикамья поручил выделить деньги на укомплектование мобилизованных

Фото: permkrai.ru

В понедельник, 10 октября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Министерства территориальной безопасности Прикамья Виктором Батмазовым. На ней обсуждался вопрос обеспечения мобилизованных жителей региона.

Помимо прочего, Дмитрий Махонин отметил, что нужно четко выстроить работу с главами администраций муниципалитетов:

- Мы все, совместно с волонтерами и активными жителями должны обеспечить людей всей необходимой адресной помощью. С учетом вашего боевого опыта прошу вас подготовить соответствующие предложения о том, чем еще необходимо укомплектовать каждого из наших мобилизованных. Со своей стороны, я дам поручение Минфину Прикамья выделить необходимые средства, а региональному Минпромторгу – провести соответсТвующую работу. Сосредоточиться в первую очередь будет нужно на приобретении спальных мешков, пенок, теплой одежды, а также сформировать аптечки со всем необходимым на первое время, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Кроме этого Дмитрий Махонин поручил выяснить, в чем нуждаются жители Прикамья, которые ранее отправились для участия в СВО в составе добровольческого подразделения «Молот».

Напомним, сразу после того, как тысячи мужчин были мобилизованы, их жены, сестры и другие неравнодушные люди развернули кипучую деятельность. Все они пытаются оказать необходимую помощь мобилизованным. О том, как помогают нашим землякам, читайте в нашем материале.

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