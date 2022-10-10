В Прикамье за сутки ковидом заразились 349 жителей

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В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 349 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 437 431.

Среди заболевших 160 жителей в возрасте 60 лет и старше. Также за сутки госпитализированы 16 человек, 1003 — выздоровели, четверо — скончались. Случаи заражения выявлены в 33 территориях региона.

На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеются 232 146 комплектов вакцин от COVID-19. Напомним, что на этой неделе желающие смогут поставить прививку в трех мобильных пунктах вакцинации.