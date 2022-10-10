Минздрав сообщил график работы мобильных пунктов вакцинации на этой неделе

Вакцинация проводится лицам старше 18 лет.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Краевой Минздрав сообщил о графике работы мобильных пунктов вакцинации на предстоящей рабочей неделе. Здесь, напомним, можно сделать прививку от гриппа и COVID-19.
С 10 по 15 октября в Перми будут работать мобильные пункты:
ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)
11-14 октября с 16.00 до 20.00;
15 октября с 12.00 до 16.00.
Вакцина от COVID-19 и от гриппа.
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree):
13 и 14 октября с 15.00 до 19.00;
15 октября с 11.00 до 15.00.
Вакцина от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.
ТЦ «IMALL Эспланада», ул. Петропавловская, 73а (4-й этаж, рядом с эскалатором):
10-14 октября с 12.00 до 18.00.
Вакцина от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.
Вакцинация проводится лицам старше 18 лет, с собой необходимо иметь паспорт и полис. Также сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.
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