Минздрав сообщил график работы мобильных пунктов вакцинации на этой неделе

Вакцинация проводится лицам старше 18 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Краевой Минздрав сообщил о графике работы мобильных пунктов вакцинации на предстоящей рабочей неделе. Здесь, напомним, можно сделать прививку от гриппа и COVID-19.

С 10 по 15 октября в Перми будут работать мобильные пункты:

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)

11-14 октября с 16.00 до 20.00;

15 октября с 12.00 до 16.00.

Вакцина от COVID-19 и от гриппа.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree):

13 и 14 октября с 15.00 до 19.00;

15 октября с 11.00 до 15.00.

Вакцина от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

ТЦ «IMALL Эспланада», ул. Петропавловская, 73а (4-й этаж, рядом с эскалатором):

10-14 октября с 12.00 до 18.00.

Вакцина от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Вакцинация проводится лицам старше 18 лет, с собой необходимо иметь паспорт и полис. Также сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.

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