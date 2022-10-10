На участке строительства общежития ПГНИУ утвердили зонирование

Фото: Колледж профессионального образования ПГНИУ

Правительство Пермского края утвердило зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с нулевой плотностью для участка по улице Дзержзинского, 3, где появится новое общежитие Пермского госуниверситета. Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующее постановление было издано 5 октября.

Находящиеся на данном участке здания планируют демонтировать. На их месте появятся два объекта: общежитие и отдельное многофункциональное здание с общежитием, где будут также вестись научная деятельность и гостиничное обслуживание. Новые постройки будут четырехэтажными, выполненными в едином архитектурном стиле.

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