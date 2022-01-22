В Перми для студентов ПГНИУ хотят построить новое общежитие

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В Перми для студентов ПГНИУ планируется построить новое общежитие. Его хотят возвести по адресу: улица Дзержинского, 3. Площадь земельного участка – 2,5 тыс. квадратных метров, сообщает издание Business Class.

В КРПК (Корпорации развития Пермского края) сообщили, что между организацией и вузом уже существует соглашение по строительству общежития. Находящиеся на земельном участке здания планируется демонтировать.

«Здания не являются объектами культурного наследия, а раньше входили в собственность края. Мы встречались с ректором университета и рассматривали территорию под общежитие. Дополнительно они готовы были отдать земельный участок, где расположен колледж, но пока КРПК движется в рамках своего участка», – добавила председатель комиссии Лариса Ведерникова.

Теперь КРПК предстоит определить этажность будущего здания и подготовить визуализацию проекта.