Бывшую пермскую чиновницу Елену Лопаеву оставят под домашним арестом до конца года

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшему зампредседателю правительства Пермского края Елене Лопаевой продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 декабря. Как сообщили «КП-Пермь» в Индустриальном районном суде, вопрос рассматривался на судебном заседании 21 сентября.

Напомним, что Елена Лопаева обвиняется в мошенничестве и хищении более 50 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие ХХI век». В конце января этого года Нижегородский суд арестовал ее на два месяца. Затем обвиняемую этапировали в пермское СИЗО-3. В июне Мотовилихинский районный суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru