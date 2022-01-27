Бывшая пермская чиновница не признает свою вину

Елена Лопаева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В среду, 26 января, Нижегородский суд арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву. Ее подозревают в мошенничестве и хищении средств из благотворительного фонда «Содействие ХХI век». По версии следствия, Лопаева была в числе людей, которые обналичивала десятки миллионов и отправляла их «налево».

Фонд «Содействие ХХI век» был создан в 2010 году, чтобы обходить бюрократические процедуры. Крупнейшие предприятия Пермского края перечисляли туда деньги, которые потом направлялись на разные проекты, например, благоустройство эспланады в центре Перми или фестиваль «Белые ночи». «Фишка» в том, что для оплаты этих проектов из бюджета требовалось проводить тендеры. А средства благотворительного фонда можно было тратить практически как угодно.

В 2019 году деятельностью фонда «Содействие XXI век» заинтересовалась ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размера. В 2020 году дело о мошенничестве в благотворительном фонде было передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет России.

Одной из подозреваемых по делу является бывший директор фонда Елена Найданова, которая возглавляла его с 2017 по 2020 год. Она заключила с прокуратурой Пермского края досудебное соглашение и призналась в обналичивании денег. По версии следствия, в сговоре с ней находилась и Елена Лопаева. Бывшего вице-премьера подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. Сама Елена Лопаева заявила, что не признает свою вину.

ДОСЬЕ «КП»

Елена Лопаева родилась в Перми в 1969 году. Работала в комитете по культуре и искусству Перми, в комитете социальной защиты населения Пермской области, затем возглавляла Фонд развития Пермского края.

В 2013 года переехала в Москву, в департамент экономической политики и развития, которым в то время руководил Максим Решетников. Спустя два года была повышена до заместителя руководителя департамента. После назначения Максима Решетникова губернатором Пермского края стала заместителем председателя краевого правительства. В феврале 2020 года покинула должность и вновь вернулась в Москву.