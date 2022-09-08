В больнице скончалась 20-летняя девушка, сбитая на «зебре» вместе с родителями в Соликамске

Место ДТП. Скриншот видео: Подслушано Боровск Соликамск Культурный/ВКонтакте

20-летняя девушка стала второй жертвой жуткой аварии, что произошла вечером 29 августа в Соликамске. Она скончалась сегодня, несмотря на все усилия медиков, сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Напомним, эта трагедия произошла в районе 88-й заправки, что находится на автостраде Соликамск-Красновишерск. В 21.10 водитель белой «Тойоты Короллы» на огромной скорости сбил на «зебре» троих человек – супругов и их 20-летнюю дочь, что уже завершали переход. В результате 47-летняя женщина скончалась на месте. Ее 53-летнего супруга и дочь госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки, Никита Романович Шанин, 1994 года рождения, после случившегося бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

Водитель иномарки, Никита Романович Шанин. Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

Полиция Пермского края обращается с просьбой сообщить о местонахождении предполагаемого злоумышленника. Для этого можно обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу по телефонам: 8 (342) 53 - 7-80-90, дежурную часть 8 (342) 53 - 7-57-27 или по телефону 102. Анонимность гарантируется.

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