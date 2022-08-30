В Пермском крае на пешеходном переходе сбили 21-летнюю девушку и ее родителей

Место ДТП. Скриншот видео: Подслушано Боровск Соликамск Культурный/ВКонтакте

Вечером 29 августа в Соликамске произошла страшная авария. Как рассказал "КП-Пермь" очевидец произошедшего, в районе 88-ой заправки на пешеходном переходе водитель белой Toyota сбил троих человек - 21-летнюю девушку и ее родителей. После произошедшего иномарка с места происшествия скрылась.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, двое человек находятся в тяжелом состоянии, один, к сожалению, погиб. Однако официально информацию в ГИБДД пока не подтвердили. В ближайшее время в ведомстве прокомментируют произошедшее.

Тем временем в соцсетях опубликовали видео с места ДТП и фотографию машины виновника. Очевидцы говорят, что водитель бросил свою машину, задержан ли он, пока неизвестно.

Фото: ДТП Соликамск/ВКонтакте

Фото: ДТП Соликамск/ВКонтакте

Фото: ДТП Соликамск/ВКонтакте

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