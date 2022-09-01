Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

В пермском крае сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении преступления 29 августа 2022 года на автодороге Соликамск-Красновишерск.

По информации полиции, в 21:10 по автодороге в направлении Соликамска двигался автомобиль «Тойота Королла» под управлением неустановленного водителя, который на 6 км допустил наезд на троих пешеходов. Как сообщается, пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 47-летняя женщина получила смертельную травму, 53-летнего мужчину и 21-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. После совершения ДТП водитель оставил автомобиль и скрылся.

В совершении преступления подозревается Никита Романович Шанин 1994 года рождения.

Полиция просит сообщить о местонахождении предполагаемого злоумышленника. Для этого можно обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу по телефонам: 8 (342) 53 - 7-80-90, дежурную часть 8 (342) 53 - 7-57-27 или по телефону 102.

Полиция гарантирует анонимность.

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