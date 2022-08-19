Пермяка Константина Завизенова назначили министром в ЛНР

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уроженец Перми Константин Завизенов стал главой министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Леонид Пасечник и отметил, что это связано с интеграцией ЛНР и РФ.

Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми, в 1996 году окончил Пермский политех по специальности «инженер-химик-технолог». В 90-е работал в химической и авиационной промышленности, с 2010 по 2016 год возглавлял управление рисками и внутреннего контроля ОАО «Интер РАО ЕЭС». Затем стал директором по строительству зарубежных атомных электростанций АО «Атомстройэкспорт».

Ранее мы писали, что новым замом председателя правительства Пермского края стал Андрей Алякринский. Он будет отвечать за инфраструктуру.

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