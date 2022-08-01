Новым замом председателя правительства Пермского края стал Андрей Алякринский

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава министерства транспорта Пермского края Андрей Алякринский стал замом председателя краевого правительства. Он будет отвечать за инфраструктуру, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники. Ранее этот пост до июля 2021 года занимал Григорий Невоструев.

Должности совмещать Андрей Алякринский не планирует, а кто придет ему на смену станет известно 3 августа.

Напомним, с 2017 по 2020 год Андрей Алякринский был первым заместителем директора ЗАО «Юкон Групп», а с ноября 2020 года занимал пост исполняющего обязанности минтранспорта Пермского края.

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