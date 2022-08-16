Замглавы мэрии Перми Елена Гонцова увольняется

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Замглавы мэрии Перми по земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова увольняется по собственному желанию. Ее последним рабочим днем в администрации станет 29 августа, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Ранее Елена Гонцова возглавляла учреждения в сфере охраны объектов культурного наследия. С января прошлого года она была исполняющей обязанности заместителя главы администрации Перми, а в марте 2022 года стала замглавы городской мэрии. В данный момент Елена Гонцова курирует функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».

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