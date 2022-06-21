Один день со съемок фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова-2» в Перми

Первая часть фильма по книге пермского писателя Льва Давыдычева выйдет на экраны в сентябре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми начались съемки фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова-2». Это продолжение кинокартины, которую снимали в 2021 году. Одну из сцен фильма команда режиссера Антона Богданова приехала снимать в ПГНИУ. Зрители фильма увидят на кадрах нового фильма аудиторию из пятого корпуса.

Чтобы снять несколько сцен в университете высадился съемочный десант. Кинокараван команды - настоящая мобильная мастерская: в одном из автомобилей расположилась гримерка, в другой костюмерная, в третьем - актерская.

По ее сюжету второго фильма, школьная любовь Ивана Семенова - Танечка, чьей дружбы он добивался в первом фильме, уезжает учиться в Лондон. Иван, пытаясь остановить ее отъезд, идет на все возможные ухищрения. Но в результате добивается лишь одного - ему запрещают приближаться к Танечке. И теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо. И чудо это - Шаман, который исполняет любые желания.

Первая часть фильма по книге пермского писателя Льва Давыдычева выйдет на экраны в сентябре.

- Самыми первыми его увидят пермяки, раньше всей России, - пообещал режиссер.

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