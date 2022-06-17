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Общество17 июня 2022 12:30

В Пермском крае рядом с жилыми домами разгуливает семья медведей

Рыбаков, грибников и пожилых людей просят проявлять бдительность
Источник:kp.ru

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В официальной группе Кунгурской службы спасения появилось обращение к местным жителям о том, что в близи жилых домов заметили семью медведей.

- В лесном массиве, прилегающем к жилым районам: Первомайский, Элеватор, Кирпичный, Кирова, Садоягодное, Сухая речка была замечена медведица с двумя медвежатами, будьте осторожны, особенно грибники, рыбаки, пожилые люди! Предупредите своих близких и знакомых, - сообщили спасатели.

Кстати, накануне мы рассказывали историю о том, как лесорубы из Красновишерска неделю блуждали по тайге, спасаясь от медведя. Подробности истории читайте в нашем материале.

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