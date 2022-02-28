ПГНИУ планирует вернуться к очному обучению за две недели

Зимний университет. Фото: psu.ru

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) планирует вернуть всех своих студентов к очному обучению за две ближайшие недели. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Так, уже готовится приказ о распоряжении. С дистанта выйдут студенты бакалавриата, специалитета и часть магистрантов.

Напомним, студенты ПГНИУ ушли на дистанционное обучение после трагедии в университете 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров устроил бойню в университете, расстреливая всех, кто попадался ему на пути. Жертвами ЧП стали шесть человек, более 40 – пострадали.

Не так давно 18-летнего зачинщика трагедии признали вменяемым. Теперь, по мнению экспертов, ему грозит самое серьезное наказание.

В середине зимы 2022 года университет предпринимал попытки вернуть студентов в стены вуза, но на этот раз дистант ввели из-за распространения коронавируса.