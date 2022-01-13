Расследованием трагедии в ПГНИУ занялся новый генерал

Трагедия произошла 20 сентября. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Руководителем следственной группы, которая расследует массовое убийство в ПГНИУ, стал генерал-майор юстиции и старший следователь при председателе СКР Алексей Гаврилов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Алексей Гаврилов возглавил следственную группу после того, как прежний ее руководитель Рустам Габдулин уволился из СКР. Это произошло в начале 2022 года.

С 2014 года Алексей Гаврилов служил в управлении по расследованию особо важных уголовных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СКР. А следователем при председателе следственного комитета он стал в феврале 2019 года. В 2020 году получил звание генерал-майора.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент-первокурсник Тимур Бекмансуров устроил бойню в университете, расстреливая всех, кто попадался ему на пути. Жертвами ЧП стали шесть человек, более 40 – пострадали.

Сегодня 18-летнего зачинщика трагедии признали вменяемым. Теперь, по мнению экспертов, ему грозит самое серьезное наказание.

КСТАТИ

С 17 января в Пермский университет впервые после трагедии начнут возвращаться студенты. А на днях в университете установили систему распознавания лиц.