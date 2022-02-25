За сутки в Перми повреждены четыре автомобиля после падения снега с крыш

Снег и лед упали с урыш домов и зданий в Перми. Фото: Анна Маркова

В Перми в дневное время уже несколько дней держится плюсовая температура. В городе с крыш активно сходит снег, там, где управляющие компании и ТСЖ не успели его сбросить. По информации источника «КП» за прошлый день, 24 февраля, в городе от падения льда и снега с крыш пострадали четыре автомобиля. Три случая зафиксированы в Ленинском районе.

Глыба льда с крыши дома по улице Мира, 101 упала на машину. Снег сошел на авто по улице Луначарского, 51 – зона ответственности ТСЖ. Также под снегом оказался автомобиль, что по улице Екатерининская, 117, снег упал с крыши административного здания.

Еще один случай произошел по улице Спешилова, 105/1, с наземного перехода упал снег, поврежден легковой автомобиль.

Ранее "КП" рассказала читателям, куда жаловаться на сосульки и снежные глыбы, а также как быть, если на ваш автомобиль обрушился снег с крыши.