Советы пермского автоюриста: как быть, если на ваш автомобиль обрушился снег с крыши

Фото: chp_59 в Instagram

Сводки о ЧП в Прикамье пестрят сообщениями об автомобилях, на которые обрушились с крыш снежные лавины. Перечень адресов в Перми охватывает буквально все районы: на улице Писарева, 32А с кровли административного здания упал снег и повредил легковой автомобиль, на шоссе Космонавтов, 86А упавшая с многоэтажки ледяная глыба помяла машину, подобные происшествия зафиксированы на улицах Николая Островского, Чкалова, Куйбышева, Голева, Комиссара Пожарского и других.

Как действовать в такой ситуации? Алгоритм действий объясняет пермский автоюрист Александр Сидоров.

Шаг №1

Запишите номера телефонов очевидцев. Сделайте снимки так, чтобы было видно стоящие рядом дома.

Шаг№2

Позвоните в полицию по телефону 102. Там уточнят: если автомобиль находился в движении, на место выедет инспектор ГИБДД, если был на стоянке - участковый уполномоченный. Если вас будут уговаривать самому с фотографиями приехать в полицию – не соглашайтесь.

Автоинспекторы составят протокол и нарисуют схему произошедшего. Проверьте правильность всех замеров и перефотографируйте документы. В течение суток вам должны выслать отказ о возбуждении дела об административном правонарушении.

Участковый должен составить такие же документы и прислать отказ о возбуждении уголовного дела в течение 10 суток. Требуйте, чтобы он также нарисовал подробную схему ЧП с привязкой к стоящим рядом домам. Если откажется – нарисуйте сами и попросите подписать кого-нибудь из тех, кто будет рядом.

Шаг №3

Обратитесь в фирму, которая проведет независимую экспертизу и определит стоимость ремонта. Для автомобилей не старше 5 лет определяется также ущерб от утраты товарной стоимости автомобиля.

Шаг №4

Если ваш автомобиль застрахован по КАСКО, обращайтесь со всеми документами в страховую фирму. Если нет – придется судиться с управляющей организацией, которая обслуживает дом – с УК или ТСЖ, либо с организацией, которая владеет домом. Срок исковой давности в данном случае – 3 года. Можно, но необязательно подать в управляйку досудебную претензию. Нередко удается договориться о возмещении ущерба до суда.

Шаг №5

В судебном иске указывайте сумму, включив в нее расходы на ремонт, на проведение экспертизы, на оплату представителя в суде. Можно указать и моральный ущерб, но, как правило, его взыскать не удается.