Куда пермякам жаловаться на сосульки и снежные глыбы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улицах Перми творится настоящий беспредел. Из-за оттепели во дворах в снежной каше буксуют машины, а с крыш домов опасно свисают здоровенные сосульки, и летит спрессованный снег. Так, вчера с одной из крыш домов по улице Казахской лед упал на голову проходившей мимо пожилой женщины. Пенсионерку с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. В полиции «Комсомолке» сообщили, что по данному факту уже проводится проверка.

А сколько сообщений поступает о поврежденных из-за схода снега автомобилей - их десятки. На днях лавина раздавила автомобиль, внутри находился водитель. Ему пришлось выбираться наружу через разбитое лобовое стекло.

Такие сосульки могут натворить немало бед. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- К нам уже поступило несколько десятков обращений по поводу скопления снега на крышах, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник Инспекции государственного жилищного надзора Александр Евсюков. - В связи с потеплением происходит таяние снега и его сход с крыш. Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо своевременно проводить очистку кровель домов, обращать внимание на свесы с крыш и наледь на придомовых территориях, проводить подсыпку у подъездов. Если они этого не делают, можно обратиться в свою управляющую организацию. Если не будет реакции - пожаловаться нам либо через сайт ИГЖН, либо прислав по почте. Можно прийти и в инспекцию, чтобы подать обращение по поводу бездействия управляющей организации.

Александр Евсюков объяснил, что сейчас добавился еще один способ призвать нарушителей к порядку:

- Сделать это теперь можно через систему ГИС-ЖКХ - это открытая государственная информационная система, в нее можно зайти через портал «Госуслуги» или на сайте dom.gosuslugi.ru. Через эту систему можно подать жалобу или обращение в свою управляющую организацию, которая обязана в 10-дневний срок дать ответ. Если ответ не получен, это заявление автоматически попадает в ИГЖН, и инспекция возбуждает административное дело в отношении должностного лица или организации, которые допустили нарушение.

Убирать с крыш снег - обязанность управляющих организаций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КСТАТИ

Какое наказание грозит нарушителям?

На управляющую компанию могут наложить штраф за ненадлежащее содержание общего имущества дома - от 250 тысяч рублей, на ТСЖ - от 40 тысяч рублей, на должностное лицо - от 50 тысяч рублей. В случае неоднократных нарушений и бездействия суд может принять решение о дисквалификации руководителя управляющей организации либо даже лишить ее лицензии.

БУДЬ В КУРСЕ!

Нужные адреса и телефоны

Адрес Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края - улица Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54.

Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации района. Телефоны приводятся ниже.

- Дзержинский район - 246 -61-37;

- Индустриальный район - 227-94-14;

- Кировский район - 283-31-78;

- Ленинский район - 212-13-63;

- Мотовилихинский район - 260-37-77;

- Орджоникидзевский район - 263-47-26;

- Свердловский район - 244-40-13;

- поселок Новые Ляды - 295-85-82.