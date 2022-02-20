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Общество20 февраля 2022 16:17

Из Перми в Турцию могут увеличить число рейсов

С такой просьбой в Росавиацию обратилась авиакомпания «Азур Эйр»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Авиакомпания «Азур Эйр» просит Росавиацию внести изменения в полетную программу. Воздушный перевозчик планирует увеличить частоту прямых регулярных рейсов из Перми в курортную турецкую Анталью с пяти до шести раз в неделю. Об этом сообщает издание Business class со ссылкой на материалы к заседанию комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам. Но окончательное решение пока не принято.

Кстати, накануне мы сообщали об изменениях, которые касаются наземного общественного транспорта. Власти учли мнения пермяков и скорректировали движение некоторых трамваев и автобусов. Подробности читайте в нашем материале.

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