Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 5:55

В конце февраля движение на развязке на улице Цимлянской возле Чусовского моста в Перми переключат на асфальтированный объезд

Запустить ее обещают в начале августа
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Стройтрансгаз".

Фото: "Стройтрансгаз".

В Перми продолжается строительство транспортной развязки на улице Цимлянской перед Чусовским мостом.

Строители предупредили, что в конце февраля движение здесь переключат на асфальтированный объезд. Полностью сдать этот объект должны в начале августа. Для пешеходов здесь будут оборудованы четыре надземных перехода. Один из них уже начали строить в районе кладбища на Банной горе.

Также началось строительство еще одной развязки на подъезде к мосту через Чусовую - в районе улицы 2-й Корсуньской.