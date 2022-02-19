В конце февраля движение на развязке на улице Цимлянской возле Чусовского моста в Перми переключат на асфальтированный объезд

Фото: "Стройтрансгаз".

В Перми продолжается строительство транспортной развязки на улице Цимлянской перед Чусовским мостом.

Строители предупредили, что в конце февраля движение здесь переключат на асфальтированный объезд. Полностью сдать этот объект должны в начале августа. Для пешеходов здесь будут оборудованы четыре надземных перехода. Один из них уже начали строить в районе кладбища на Банной горе.

Также началось строительство еще одной развязки на подъезде к мосту через Чусовую - в районе улицы 2-й Корсуньской.