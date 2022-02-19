Пермяков предупредили, что на днях изменится расписание на 4 трамвайных и 5 автобусных маршрутах

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В МКУ «Гортранс» сообщили, что учли просьбы пермяков и внесли коррективы в движение городского транспорта.

Так, первый автобус 57-го маршрута, который связывает микрорайоны Крохалева и Южный, с 28 февраля будет по утрам выходить на линию раньше – на 4 минуты.

- Время отправления от остановки «Микрорайон Крохалева» будет перенесено с 7.08 на 7.04, - сообщили в «Гортрансе».

Также пермякам обещают, что уменьшится разница между интервалами движения дневных рейсов и в часы пик некоторых трамваев и автобусов.

- В целях выравнивания интервалов движения с 21 февраля изменится расписание на трамвайных маршрутах № 5, 6, 7, 8 и на автобусных маршрутах № 1, 4, 14, 57 и 67, - сообщили в дорожном ведомстве. - Актуальное расписание можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».