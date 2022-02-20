В Пермском крае осудили мужчину, который изнасиловал в кустах маленькую девочку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае 2021 года 50-летний житель Соликамска встретил на улице маленькую девочку. Мужчина убедил ребенка пойти с ним, завел в кусты за магазином и совершил над ней насилие.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю

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