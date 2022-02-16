Названы самые опасные для детей районы Прикамья

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Краевой следственный комитет подвел итоги 2021 года, назвав самые опасные районы Пермского края для детей и подростков. Как передает «Эхо Перми», больше всего преступлений в отношении несовершеннолетних совершено в Березниках.

Следом идут Губаха, Кунгурский район, Пермский и Верещагинский районы. Всего за 2021 год в регионе возбуждено 479 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних. В 2020 году таких преступлений было 482.

Из преступлений 2021 года семь – умышленные убийства. Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетнего потерпевшего, — четыре. Причинения смерти несовершеннолетнему по неосторожности — 18, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — три.

Самыми криминальными районами Перми, в которых чаще всего совершаются преступления в отношении несовершеннолетних, признаны Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Дзержинский, Индустриальный и Кировский районы.

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