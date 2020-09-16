В гараже за школой мужчина изнасиловал 6-летнего мальчика: подозреваемого задержали

Подозреваемый. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае задержали мужчину, который изнасиловал 6-летнего мальчика.

Напомним, 15 сентября около 18 часов вечера в заброшенном гараже около школы № 1 в Соликамске неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним ребенком.

Его разыскивали по всему краю. Вечером 16 сентября источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту kp.ru, что подозреваемого в преступлении задержали в Соликамске. Известно, что мужчина был ранее судим за мошенничество.