В Пермском крае нашли мертвым пропавшего 27-летнего молодого человека

Пропавший молодой человек. Фото: ЧП Березники/Вконтакте

Поздним вечером 19 февраля в социальных сетях появилась информация об исчезновении 27-летнего Максима П. Последний раз молодого человека видели около 04:00 в клубе «Миндовский» в Березниках.

Родные и близкие Максима просили водителей, которые проезжали в это время мимо ночного клуба, поделиться записями с камер видеорегистраторов, а также обращались ко всем местным жителям, которые были в это время возле увеселительного заведения. И вскоре под постом о розыске один из жителей Березников написал, что Максима нашли мертвым возле церкви.

По данным источника, знакомого с ситуацией, молодого человека нашли его друзья около 05:00, следов криминала на теле парня нет. Вероятнее всего, он замерз насмерть. В ближайшее время произошедшее прокомментируют в следственном комитете.

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