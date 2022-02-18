В Перми окончательно оправдали чиновницу, обвиняемую в гибели пенсионерки от уличных собак

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В Перми суд оправдал чиновницу, которую обвиняли в гибели женщины от бездомных собак.

Напомним, страшная история произошла весной 2020 года. 58-летнюю пермячку в микрорайоне Висим растерзала стая бездомных собак. Обвиняемой по делу стала и. о. замначальника управления экологии и природопользования Перми – Ольга Муравьева. Прокуратура требовала приговорить ее к трем годам в колонии-поселении. Так как обязанностью чиновницы был контроль за службой по отлову безнадзорных собак.

В 2021 году суд оправдал чиновницу. Теперь же, как сообщила в соцсетях адвокат Муравьевой Ольга Бедерсон, оправдательный приговор устоял в Пермском краевом суде и вступил в законную силу.

«Много разговоров про ответственность чиновников за нападения собак. Тема популярная и удобная. Но мы смогли доказать, что для наказания должна быть причинно-следственная связь, особенно в условиях действующего федерального закона, по которому собак нужно выпускать на улицу», - высказался в соцсетях глава управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Проблему с собаками можно решить, механизмы есть, закон только отрегулировать надо. Нужны и исполнители, кто будет решать вопрос на местах».

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