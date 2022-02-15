Пострадавшие во время нападения на пермский университет получили по 50 000 рублей

Тяжелые травмы после нападения получили 5 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские студенты, пострадавшие во время нападения на ПГНИУ 20 сентября 2021 года, получили по 50 000 рублей. Они были выделены из Фонда целевого капитала ПГНИУ пяти пострадавшим, которые получили тяжкий вред здоровью.

Пресс-служба университета сообщает, что средства получили студенты геологического, химического, историко-политологического и экономического факультетов. Эти деньги выделены из общей суммы пожертвований в Фонд.

Всего было собрано более 1 000 000 рублей от 1000 человек. Остальные средства будут выплачиваться по мере необходимости пострадавшим.

Напомним, трагедия случилась 20 сентября 2021 года. В то утро студент-первокурсник приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей, которые попадались на его пути. Погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения и травмы (выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от преступника).

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