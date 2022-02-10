Напавший на пермский вуз Тимур Бекмансуров просил убить его

Тимур Бекмансуров в суде вел себя без эмоций. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В суде Дзержинского района 10 февраля проходит заседание о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября напал на пермский университет. Он зашел в здание суда на костылях и в очках в сопровождении конвоя.

Следователь попросил продлить ему арест на три месяца до 20 мая 2022 года, так как завершить дело до 20 февраля не представляется возможным. Прокурор поддержал следователя, Бекмансуров и его адвокат не возражали.

Судья во время заседания зачитывала материалы уголовного дела. Она зачитала отрывок из допроса Тимура Бекмансурова. Оказывается, до нападения на университет у него была попытка суицида.

Покупая оружие, у него было две цели: расстрелять как можно больше людей в многолюдном месте и, чтобы при задержании его застрелили. Во-вторых, он купил ружье, чтобы покончить жизнь самоубийством, выстрелив в себя, что и пытался сделать в своей квартире летом 2021 года. Но, не смог, возможно, из-за страха неизвестности. При этом вставил патрон в патронник, поднес к своей голове, но не выстрелил.

Суд удалился в комнату для совещания, решение будет озвучено в 14.30.

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