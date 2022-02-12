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Спорт12 февраля 2022 4:48

«Амкар» представил двух новичков

Клуб пополнили форвард и защитник
Григорий СЕРЕДКИН
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Вячеслав Журавлев в стане "Уфы". Фото: соцсети

Вячеслав Журавлев в стане "Уфы". Фото: соцсети

В ФК «Амкар-Пермь» — первый новичок межсезонья. Клуб пополнил форвард, лучший бомбардир «Спартака» из Туймазов — 24-летний Вячеслав Журавлев.

На счету нападающего 8 голов и 5 голевых передач за 19 игр сезона-2021/2022. На протяжении карьеры форвард выступал в системе клуба Премьер-лиги — ФК «Уфа».

Следом клуб объявил о подписании контракта с защитником Антоном Бочаровым. С 2020 года футболист выступал за прямого конкурента «Амкара» - «Тюмень».

Напомним, ранее красно-черных покинули два нападающих - Павел Соломатин и Иван Лукьянов. Оба футболиста продолжат карьеру в Калуге.

Антон Бочаров в стане ФК "НН". Фото: ФК "Нижний Новгород"

Антон Бочаров в стане ФК "НН". Фото: ФК "Нижний Новгород"