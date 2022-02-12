«Амкар» представил двух новичков

Вячеслав Журавлев в стане "Уфы". Фото: соцсети

В ФК «Амкар-Пермь» — первый новичок межсезонья. Клуб пополнил форвард, лучший бомбардир «Спартака» из Туймазов — 24-летний Вячеслав Журавлев.

На счету нападающего 8 голов и 5 голевых передач за 19 игр сезона-2021/2022. На протяжении карьеры форвард выступал в системе клуба Премьер-лиги — ФК «Уфа».

Следом клуб объявил о подписании контракта с защитником Антоном Бочаровым. С 2020 года футболист выступал за прямого конкурента «Амкара» - «Тюмень».

Напомним, ранее красно-черных покинули два нападающих - Павел Соломатин и Иван Лукьянов. Оба футболиста продолжат карьеру в Калуге.