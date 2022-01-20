«Амкар» расстался с Павлом Соломатиным

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» покинул 28-летний нападающий Павел Соломатин. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Форвард сыграл за наш клуб в 19 матчах, в которых дважды отличился голом и дважды отдал голевую передачу.

«Амкар» стал уже девятым клубом в профессиональной карьере игрока. Продолжит свою карьеру форвард в ФК «Калуга». Туда, кстати, ушел еще один нападающий «Амкара» - Иван Лукьянов.

Напомним, ранее «Амкар» познакомил нас с планами на межсезонье. Из отпуска команда выходит 5 февраля.