«Амкар» расстался с одним из нападающих

Иван Лукьянов против Руслана Гаврилова в дерби с пермской "Звездой". Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Форвард ФК «Амкар-Пермь» Иван Лукьянов покидает команду. Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

Как и большинство игроков текущего состава «Амкара», Иван пришел в команду летом 2021 года. Форвард провел в составе красно-черных 13 официальных матчей и в общей сложности сыграл 270 минут. На его счету – один гол (в матче против «Лады-Тольятти», 6:0) и одна голевая передача.

Карьера 30-летнего форварда продолжится в ФК «Калуга».

Напомним, сейчас игроки и тренерский штаб пермяков - в отпуске. Готовиться к продолжению сезона команда начнет 5 февраля. Ближайший официальный матч команды - 3 апреля, соперник - «Новосибирск» (0+).