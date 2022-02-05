Движение поездов на перегоне «Чайковская – Григорьевская» частично восстановили

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Ночью 5 февраля рабочие восстановили движение поездов по одному пути на перегоне Чайковская – Григорьевская.

- Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны, - сообщили в пресс-службе СвЖД.

В Едином информационном-сервисном центре ОАО «РЖД» корреспонденту "КП" сообщили, что ряд поездов, едущих по перегону, все же задерживается. Какие именно железнодорожные составы не попадают в график, нужно уточнять на вокзалах.

Напомним, в пятницу утром с рельс сошли 18 железнодорожных вагонов грузового поезда, в которых перевозили уголь, металл, шины для спецтехники и другой груз. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать излом рельс. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

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