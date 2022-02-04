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Происшествия4 февраля 2022 8:15

В Прикамье из-за аварии на железной дороге задерживаются шесть поездов

Еще три электрички отменены
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: @chp59

Фото: @chp59

В Прикамье из-за аварии на железной дороге в районе станции Григорьевская задерживаются шесть поездов. Информацию сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, задержаны следующие поезда:

- №12 Москва – Новый Уренгой;

- №1 Владивосток – Москва;

- №70 Москва – Чита;

- №91 Северобайкальск – Москва.

Фото: @chp59

Фото: @chp59

А также электропоезда:

- №7152/6004 Балезино – Верещагино –Пермь-2;

- №6003 Пермь-2 – Верещагино.

На участке с прерванным движением перевозка пассажиров пригородных поездов будет осуществляться автотранспортом.

Фото: @chp59

Фото: @chp59

Отменены три электрички:

- №6005 Пермь-2 –Верещагино;

- №6006 Верещагино – Пермь-2;

- №7143 Пермь-2 – Верещагино.

Фото: @chp59

Фото: @chp59

Напомним, ЧП произошло 4 февраля в 08:36 на перегоне Чайковская - Григорьевская. С рельс сошли восемь вагонов с углем. Движение поездов на участке временно приостановили. На место происшествия выехал транспортный прокурор.

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