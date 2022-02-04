В Прикамье из-за аварии на железной дороге задерживаются шесть поездов

Фото: @chp59
В Прикамье из-за аварии на железной дороге в районе станции Григорьевская задерживаются шесть поездов. Информацию сообщили в пресс-службе РЖД.
Так, задержаны следующие поезда:
- №12 Москва – Новый Уренгой;
- №1 Владивосток – Москва;
- №70 Москва – Чита;
- №91 Северобайкальск – Москва.
Фото: @chp59
А также электропоезда:
- №7152/6004 Балезино – Верещагино –Пермь-2;
- №6003 Пермь-2 – Верещагино.
На участке с прерванным движением перевозка пассажиров пригородных поездов будет осуществляться автотранспортом.
Фото: @chp59
Отменены три электрички:
- №6005 Пермь-2 –Верещагино;
- №6006 Верещагино – Пермь-2;
- №7143 Пермь-2 – Верещагино.
Фото: @chp59
Напомним, ЧП произошло 4 февраля в 08:36 на перегоне Чайковская - Григорьевская. С рельс сошли восемь вагонов с углем. Движение поездов на участке временно приостановили. На место происшествия выехал транспортный прокурор.