В Прикамье из-за аварии на железной дороге задерживаются шесть поездов

Фото: @chp59

В Прикамье из-за аварии на железной дороге в районе станции Григорьевская задерживаются шесть поездов. Информацию сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, задержаны следующие поезда:

- №12 Москва – Новый Уренгой;

- №1 Владивосток – Москва;

- №70 Москва – Чита;

- №91 Северобайкальск – Москва.

Фото: @chp59

А также электропоезда:

- №7152/6004 Балезино – Верещагино –Пермь-2;

- №6003 Пермь-2 – Верещагино.

На участке с прерванным движением перевозка пассажиров пригородных поездов будет осуществляться автотранспортом.

Фото: @chp59

Отменены три электрички:

- №6005 Пермь-2 –Верещагино;

- №6006 Верещагино – Пермь-2;

- №7143 Пермь-2 – Верещагино.

Фото: @chp59

Напомним, ЧП произошло 4 февраля в 08:36 на перегоне Чайковская - Григорьевская. С рельс сошли восемь вагонов с углем. Движение поездов на участке временно приостановили. На место происшествия выехал транспортный прокурор.