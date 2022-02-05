Четыре человека пострадали в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

Фото: Кунгурская служба спасения

Вечером в пятницу, 4 февраля, на на 75 километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись Нива и вазовская "семерка". На место происшествия выехали Кунгурские спасатели, пожарные полицейские и врачи "скорой".

Фото: Кунгурская служба спасения

- Спасатели совместно с пожарными провели стабилизацию и противопожарную безопасность автомобилей, из одной машины извлекли пострадавшую женщину и передали бригаде врачей. В результате ДТП пострадали 4 человека, все они доставлены в Кунгурскую горбольницу, - сообщили в Кунгурской службе спасения.

Фото: Кунгурская служба спасения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермяки попали в страшную аварию на трассе «Пермь – Екатеринбург»

ДТП произошло на границе двух регионов (Подробнее..)