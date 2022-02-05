Четыре человека пострадали в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

Фото: Кунгурская служба спасения
Вечером в пятницу, 4 февраля, на на 75 километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись Нива и вазовская "семерка". На место происшествия выехали Кунгурские спасатели, пожарные полицейские и врачи "скорой".
Фото: Кунгурская служба спасения
- Спасатели совместно с пожарными провели стабилизацию и противопожарную безопасность автомобилей, из одной машины извлекли пострадавшую женщину и передали бригаде врачей. В результате ДТП пострадали 4 человека, все они доставлены в Кунгурскую горбольницу, - сообщили в Кунгурской службе спасения.
Фото: Кунгурская служба спасения
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