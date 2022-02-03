Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 12:06

В Перми 28-летняя женщина убила 8-месячного сына

Следователи задержали ее и предъявили обвинение
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
28-летнюю женщину задержали по обвинению в убийстве ребенка.

28-летнюю женщину задержали по обвинению в убийстве ребенка.

Фото: архив "КП"

В Перми 28-летняя женщина избила до смерти 8-месячного сына. Об этом сообщает СКР по Пермском краю. Ночью 1 февраля пьяная мать била по голове ребенка, пока тот не скончался. В тот же день ее задержали следователи. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

- В настоящее время продолжается проведение назначенных следователем судебных экспертиз, а также комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление мотивов и всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, 1 января, полуторагодовалый малыш выпал из окна 9-го этажа пермской многоэтажки. К счастью, пролетев около 20 метров. Мальчик остался жив и даже практически не пострадал.

Читать также

«Задавил во сне дочку». В семье выпавшего с девятого этажа малыша уже была трагедия

Папа выжившего после падения с пермской высотки мальчика изложил свою версию произошедшего (Подробнее...)