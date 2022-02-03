В Перми 28-летняя женщина убила 8-месячного сына

28-летнюю женщину задержали по обвинению в убийстве ребенка. Фото: архив "КП"

В Перми 28-летняя женщина избила до смерти 8-месячного сына. Об этом сообщает СКР по Пермском краю. Ночью 1 февраля пьяная мать била по голове ребенка, пока тот не скончался. В тот же день ее задержали следователи. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

- В настоящее время продолжается проведение назначенных следователем судебных экспертиз, а также комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление мотивов и всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, 1 января, полуторагодовалый малыш выпал из окна 9-го этажа пермской многоэтажки. К счастью, пролетев около 20 метров. Мальчик остался жив и даже практически не пострадал.

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