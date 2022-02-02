Версия Алексея отличается от того, что рассказывала его 35-летняя жена. Фото: личная страница Алексея ВКонтакте

- Их надо лишать родительских прав! Им нельзя доверять детей! – подобные отклики «Комсомолка» получила от родных и знакомых пермских родителей, с полуторагодовалым сыном которых едва не случилась трагедия.

Но вот отец малыша уверяет, что семья у них вполне благополучная.

Как такое могло произойти?

Мы уже писали о том, что в утром в понедельник, 31 января, полуторагодовалый малыш выпал из окна 9-го этажа пермской многоэтажки. К счастью, пролетев около 20 метров, малыш упал на животик в снег, который смягчил падение. Мальчик остался жив и даже практически не пострадал.

За ним выбежала его мама, она занесла окровавленного малыша к консьержке и та стала вызвать «скорую» и полицию. По словам ее соседей по дому, мама ребенка рассказала, что открыла окно, чтобы проветрить комнату, да задремала. Мол, немудрено, что дома у них душно - у них комната 19 метров одна на шестерых.

Когда мать хватилась пропажи ребенка, то выглянула в окно и с ужасом увидела своего сынишку лежащим внизу на снегу. И бросилась вниз.

«Комсомолке» главврач детской краевой больницы Дмитрий Антонов рассказал, что малыша обследовали, и выявили лишь ушибы грудной клетки и мягких тканей. Никаких переломов и серьезных травм.

Кроме выпавшего из окна Антошки (имя изменено – прим. ред.) 35-летняя Екатерина и 39-летний Алексей воспитывают еще троих детей – семимесячных мальчиков-близнецов и 12-летнюю дочь-школьницу.

В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю сообщили, что по факту падения ребенка из окна квартиры в следственном отделе по Индустриальному району Перми проводится доследственная проверка.

Сосед родителей мальчика, тоже Алексей, сообщил журналистам «Комсомолки», что малышей-близнецов в тот же день, когда произошло ЧП, забрали органы опеки.

- Это правильно, я их маму постоянно нетрезвой вижу, в семье у них не раз случались разборки, когда муж пытался учить жену, - заявил он.

Но вот отец выпавшего из окна малыша уверяет совсем обратное.

Что сейчас с мальчиком?

- Сейчас у Антошки все хорошо! – говорит папа мальчика 39-летний Алексей. – Они лежат с мамой в больнице. Катя уже выводила его погулять на улицу. В первый день он все время молчал. Но теперь разговорился, повторяет «Мама! Папа!». Врачи говорят, что он в рубашке родился. Отделался легким испугом. Я его домой жду не дождусь. И собачка Шеля, с которой они ровесники, вся извелась. Раньше-то без нее сынишка не засыпал, она рядом с его кроваткой всегда ложилась.

Версия Алексея отличается от того, что рассказывала его 35-летняя жена консьержке и старшему по дому. Мол, она вовсе и не задремала, открыв окно. А полуторагодовалый сын сам залез на подоконник, подтащив стул, и отворил окошко.

- Катя в этот момент в туалет отлучалась, а я уже на работу уехал, - уверяет Алексей. – Старшей дочки в тот день дома не было – она гостила у бабушки, в ее классе-то в школе карантин. А так бы, наверное, уследила за братом.

По словам Алексея, его дочь вернулась от бабушки домой. Про малышей-близнецов он говорит, что никакая опека их не забирала.

- Их просто сейчас положили в больницу на плановое обследование, - говорит он. - Малыши просто родились раньше времени и у них проблемы с сердечками.

«Напраслину про нас говорят»

Алексей отрицает, что его жена или он якобы попивают.

- Напраслину про нас все говорят, - уверяет он. – Я вообще по 12 часов работаю на своем погрузчике на складе, когда мне пить? Некогда нам особо пьянствовать, мы ведь воспитываем детей.

Алексей не помнит, кем работала его жена, когда они познакомились.

- Давно это было, а теперь она с детьми сидит.

Однако родственники и знакомые родителей утверждают, что в этой семье было все далеко не так благостно.

- Я давно говорил, что надо разобраться насчет их родительских прав! – объяснил муж племянницы Алексея. – У них уже был трагический случай – два года назад Алексей задавил во сне свою полугодовалую дочурку. Он тогда штрафом отделался. А вот теперь - новое ЧП. Я считаю, что органы опеки должны очень внимательно изучить все, что происходит в этой семье. Надо просто спасти детей от опасности.

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