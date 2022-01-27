Пермская «Парма приступила к тренировкам

Артем Забелин и Марекс Мейерис. Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса в команде, сообщили в клубной пресс-службе. Почти две недели наши баскетболисты лечились и теперь готовы вновь набрать форму и выйти на паркет.

Уже 1 февраля «Парма» отправится в Германию. На немецкой земле пермяки встретятся с «Байройтом» в рамках Второго раунда Кубка ФИБА Европа (0+).

Дома «Парму» мы увидим 6 февраля. В УДС «Молот» команда примет «Цмоки-Минск» из Беларуси в Единой лиге ВТБ (0+).

Напомним, почти две недели назад в «Парме» выявили вспышку коронавируса. Команда ушла на внеплановые каникулы, чтобы победить болезнь.

Вчера в клубе назвали дату перенесенной домашней игры с Автодором, которая должна была пройти 16 января.