В пермском БК «Парма» – вспышка коронавируса

Фото: БК "Парма-Париматч"

В пермском БК «Парма-Париматч» – вспышка COVID-19. Клуб уже перенес два ближайших матча в рамках Единой лиги ВТБ – с «Автодором» и «Астаной», сообщила клубная пресс-служба.

Игры должны были состояться 16 и 23 января соответственно. Матчи перенесут на новые даты, которые будут известны позже.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма-Париматч»:

- В течение недели перед матчем с БК «Лейден» часть наших игроков почувствовала недомогание. А 13 января, прямо перед игрой пришел первый положительный тест на коронавирус. Уже по ходу матча с голландцами самочувствие некоторых игроков ухудшилось, и мы заканчивали встречу фактически вшестером!

Как добавил Сергей Богуславский, на сегодня три игрока переносят заболевание достаточно тяжело. Самочувствие еще четверых ухудшается. Сегодня еще у трех игроков выявлен коронавирус.

Напомним, вчера пермяки с разницей в три очка уступили «Лейдену» из Нидерландов.