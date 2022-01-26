«Парма» назвала дату перенесенного матча с «Автодором»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» назвал новую дату перенесенной из-за коронавируса игры в рамках Единой лиги ВТБ. Информацией поделились в клубной пресс-службе.

Так, матч с саратовским «Автодором», который должен был пройти 16 января в Перми, состоится в нашем городе 13 марта (0+). А 18 февраля пермский клуб в рамках регулярного чемпионата сыграет против саратовцев на выезде (0+).

Даты перенесенных матчей против «Астаны» (Нур-Султан) в Единой лиге ВТБ и варшавской «Легии» в Кубке ФИБА Европа пока не известны. Игры должны были пройти 23 и 26 января соответственно.

Напомним, 14 января «Парма» сообщила о вспышке коронавируса в команде. За день до этого клуб проиграл дома «Лейдену» из Нидерландов.