Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт26 января 2022 12:32

«Парма» назвала дату перенесенного матча с «Автодором»

Сыграем с саратовцами дома - в марте
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: БК "Парма-Париматч"

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» назвал новую дату перенесенной из-за коронавируса игры в рамках Единой лиги ВТБ. Информацией поделились в клубной пресс-службе.

Так, матч с саратовским «Автодором», который должен был пройти 16 января в Перми, состоится в нашем городе 13 марта (0+). А 18 февраля пермский клуб в рамках регулярного чемпионата сыграет против саратовцев на выезде (0+).

Даты перенесенных матчей против «Астаны» (Нур-Султан) в Единой лиге ВТБ и варшавской «Легии» в Кубке ФИБА Европа пока не известны. Игры должны были пройти 23 и 26 января соответственно.

Напомним, 14 января «Парма» сообщила о вспышке коронавируса в команде. За день до этого клуб проиграл дома «Лейдену» из Нидерландов.

0